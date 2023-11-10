Представитель президента назвал число оставшихся в Карабахе армян

В Карабах ском регионе Азербайджана осталось менее тысячи жителей армянской национальности, которые обратились для получения гражданства Азербайджана и взяли на себя обязательство отказаться от сепаратистских действий. Так сказал представитель президента Азербайджана по особым поручениям посол Эльчин Амирбеков в интервью итальянскому изданию In Terris, отвечая на вопрос, сколько армян покинули Карабах , сколько их проживает в настоящее время в регионе и их возможном возвращении.

Вначале посол Амирбеков указал, что уехавшие из Карабаха армяне не могут считаться гражданами Азербайджана, так как не обращались для получения азербайджанского гражданства: «У большинства из них уже есть армянские паспорта, и, по крайней мере, одна треть из них - это не выходцы из Карабаха, а те, кто в последние десятилетия под влиянием духа «колониализма» незаконно заселился в Карабахе. (В Карабахском регионе Азербайджана) осталось менее тысячи жителей армянской национальности, которые обратились для получения гражданства Азербайджана и взяли на себя обязательство отказаться от сепаратистских действий».

Эльчин Амирбеков заметил, что «агрессивный сепаратизм, представляющий серьезную угрозу государству, запрещен многими конституциями, в том числе итальянской».

«Мы понимаем, что после 30 лет конфликта бегство - это предсказуемый выбор, но это был их личный выбор, хотя правительство Азербайджана призывало их не уезжать. Мы создали портал, который поможет им в кратчайшие сроки вернуться в Азербайджан, и берем на себя обязательство гарантировать безопасность, права и экономическое благополучие этих людей. Мы считаем, что небольшое число оставшихся, учитывая их контакты с уехавшими, может сыграть позитивную роль», – сказал Эльчин Амирбеков.