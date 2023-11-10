Непреклонный Нетаньяху: Израиль справится и готов противостоять миру

Лидерам Запада не следует поддаваться давлению сторонников прекращения огня в секторе Газа, поскольку Израиль должен одержать победу над группировкой ХАМАС «ради себя и ради всего мира», заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху на совместной пресс-конференции с министром обороны Йоавом Галантом и экс-министром Бени Ганцем, недавно вошедшим в новое коалиционное правительство Израиля. Заявления Нетаньяху приводит Times of Israel.

Нетаньяху подчеркнул, что никакое международное давление, «ложные обвинения» в адрес государства или военнослужащих не повлияют на настойчивость страны. Израиль «будет твердо противостоять миру, если это необходимо».

Премьер Израиля снова резко раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за высказывания, сделанные им ранее. По мнению Нетаньяху, Макрон, выступив с призывом к ЦАХАЛ прекратить бои, совершил фактическую и моральную ошибку. Премьер Израиля предостерег от защиты тактики боевиков, которая, по его мнению, заключается в использовании гражданских в качестве прикрытия. Он пояснил, что такая тактика может получить распространение: «И я говорю президенту Франции и другим нашим друзьям — это дойдет и до вас».

Макрон озвучил свое обращение к властям Израиля накануне. «Де-факто — сегодня гражданское население подвергается бомбардировкам. Этих младенцев, этих женщин, этих стариков бомбят и убивают. Поэтому для этого нет никаких оснований и никакой легитимности», — сказал президент Франции и призвал Израиль «остановиться». Он также подчеркнул, что Париж вместе с тем «осуждает террористические действия» боевиков.