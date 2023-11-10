У Эльчина Амирбекова спросили: Намерен ли Азербайджан «вторгнуться в Армению»?
Как уже сообщалось, представитель президента Азербайджана по особым поручениям посол Эльчин Амирбеков дал интервью итальянскому изданию In Terris, в котором ответил на вопросы о ситуации на Южном Кавказе.
В частности, на вопрос издания, намерен ли Азербайджан «вторгнуться в Армению в ближайшем будущем», представитель президента ответил: «Категорически нет. Это распространившиеся в последние дни фейковые новости, происхождение которых не можем до конца понять. В качестве предлога подобной информации указывается «Зангезурский коридор», который обеспечит транспортное сообщение между Азербайджаном и его эксклавом Нахчываном. В действительности это не только связующее звено между Азербайджаном и Арменией или странами региона, в то же время в широком смысле это может стать альтернативным маршрутом Срединного коридора, который соединит Азию с Европой. По сути, это стратегический проект, который может дать мощный толчок мировой торговле».
Представитель президента указал, что «если Еревану не нравится формулировка «коридор», то могут быть использованы такие термины, как «проезд», «дорога», «развязка» и др.».
Посол Амирбеков напомнил, что термин «Зангезурский коридор» является «чисто экономическим и транспортным понятием».
«Если Армения не выполнит взятых на себя обязательств по этому вопросу, у нас, по сути, есть альтернативный вариант. Проект по соединению основной части Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой через территорию Ирана железнодорожным и автомобильным транспортом будет реализован в кратчайшие сроки. Армения же останется в положении регионального тупика, и это будет выбором самих армян», - сказал Эльчин Амирбеков.
Представитель президента Азербайджана еще раз отметил, что «в любом случае у Азербайджана нет территориальных претензий к Армении, и это необоснованное утверждение, скорее всего, намеренно распространяется Арменией».