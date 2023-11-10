У Байдена требуют разъяснений: что означают заявления Нетаньяху?

Администрация президента США попросила разъяснений у Израиля по поводу заявления премьер-министра Биньямина Нетаньяху о том, что «Израиль продолжит контролировать безопасность в секторе Газа». Об этом пишет сегодня, 12 ноября, израильское издание «Детали».

В частности, данное заявление в последние дни повторялось несколько раз: в выступлениях Нетаньяху, в интервью иностранным СМИ, а также на встрече с главами властей.

В администрации Байдена спросили, что имеется в виду и что означает «контроль безопасности» с течением времени.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на этой неделе обозначил конечную цель после победы над ХАМАС — контроль Палестинской автономии над сектором Газа, Иудеей и Самарией. Поэтому администрация Байдена пытается понять, что имел в виду Нетаньяху в своем заявлении.

На пресс-конференции вечером 11 ноября Нетаньяху коснулся вопроса о том, что будет в секторе Газа «на следующий день» после войны. Он заявил: «Мы не согласимся отказаться от контроля безопасности в секторе Газа ни при каких обстоятельствах». «На следующий день после войны Газа будет демилитаризована, и угрозы со стороны сектора Газа для Израиля больше не будет», — добавил глава израильского правительства.

По поводу возможности создания еврейских поселений в Газе премьер-министр заявил, что «не считает эту цель реалистичной».