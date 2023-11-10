Представитель Алиева о позиции Баку по войне между Израилем и ХАМАС

Среди мусульманских стран у Азербайджана самые лучшие в мире отношения с Израилем. Так сказал представитель президента Азербайджана по особым поручениям посол Эльчин Амирбеков в интервью итальянскому изданию In Terris, отвечая на вопрос, какова позиция Азербайджана по израильско-палестинскому конфликту.

«Это больше, чем просто дружба. Чтобы это понять, достаточно взглянуть на мирное проживание еврейской общины в Азербайджане», - сказал Эльчин Амирбеков.

Говоря о развернувшихся на Ближнем Востоке военных действиях, посол Амирбеков заявил: «Мы считаем, что конфликт имеет территориальное, а не религиозное происхождение. Мы скорбим по человеческим жертвам с обеих сторон, и именно поэтому мы проголосовали за прекращение огня в секторе Газа, как и большинство стран ООН. Мы считаем, что мир должен быть восстановлен как можно скорее, невинные люди не должны погибать. Азербайджан поддерживает известное решение, которое подразумевает формулу «Два государства для двух народов».