Россияне переходят в наступление под Бахмутом

В Донецкой области на Бахмутском направлении российские войска перешли от обороны к атакующим действиям. Об этом сообщил пресс-секретарь Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

«На Бахмутском направлении российские оккупанты уже не стоят в обороне и начали атаковать с новой силой», - цитирует «Страна.ua» Фитьо.

По его словам, россияне пытаются с прошлой недели вернуть ранее утраченные позиции к югу от Бахмута. Армия РФ пытается «прощупать» оборону ВСУ, найти слабые места и ведет активную артиллерийскую работу по украинским позициям.