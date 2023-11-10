Самед Сеидов, председатель Комитета Милли Меджлиса по международным вопросам, специально для haqqin.az 12:28

В результате блестящей победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне и антитеррористических мероприятий, продлившихся всего 23 часа, на Южном Кавказе установилась новая реальность - отныне на суверенных территориях Азербайджанской Республики нет ни сепаратистского режима, ни вооруженных формирований Армении. «Мы полностью восстановили нашу территориальную целостность и суверенитет и выполнили все задачи, которые ставили перед собой, - подчеркнул президент Ильхам Алиев, выступая на параде Победы в освобожденном Ханкенди. - Теперь открывается новая страница истории Азербайджана – её мирное строительство и созидание во благо как азербайджанского народа, так и стран и народов всего региона Южного Кавказа». Акцентировав внимание на том, что Азербайджан не хочет войны, глава азербайджанского государства определил приоритетное направление нашей внешней политики - достижение устойчивого и всеобъемлющего мира.

Три главных вопроса Но, с другой стороны, как его достичь, если Армения - источник наших тридцатилетних несчастий, повинная в оккупации, этнических чистках и военных преступлениях против азербайджанского народа, не меняет своей риторики и демонстративно пытается изменить ситуацию, но уже не на войне, где она потерпел полное фиаско, а на дипломатическом и общественно-политическом полях? Сами по себе действия Армении вновь и вновь подтверждают, что сепаратистский режим так называемой «НКР», орудовавший в Карабахе на протяжении 30 лет, был всего лишь марионеткой, которой манипулировали другие, более грозные и коварные силы, до сих пор не утратившие своего влияния. Сегодня, мысленно возвращаясь к трагическим событиям трех последних десятилетий, мы отчетливо понимаем, что не было на наших суверенных территориях никакого «национально-освободительного движения», не было «осознания своей национальной идентичности», а были лишь грубое вмешательство во внутренние дела и оккупация с целью уничтожить Азербайджан, стереть его как суверенное государство с политической карты мира.

Только теперь, после разгрома и позорного бегства сепаратистов в Армению, после того, как обратился в тлен и прах миф о «великом и непоколебимом духе «Арцаха», становится понятными не только масштабы и уровень угроз, с которыми столкнулся Азербайджан. Сегодня становится очевидным, что корень зла все ещё реально существуют и работает против нашего народа, но уже другими средствами и способами. Именно в этой связи возникают вопросы, на которые необходимо ответить хотя бы в общих чертах: 1. Почему Азербайджан, как независимое и стабильное государство, продолжает оставаться объектом нетерпимости и неприятия со стороны некоторых западных кругов? 2. Почему, дважды подписав акт о капитуляции, Армения не меняет своей политики в отношении Азербайджана, представляя ее теперь в формате так называемых «мирных инициатив»? 3. Как Азербайджану форсировать переход к мирному созиданию, если в современной глобальной политике мир становится крайне «невыгодным бизнесом»? Начну с первого вопроса. Карабах, как арена геополитических игр Принято считать, что конфликт вокруг Карабаха был выгоден России, которая, периодически поддерживая то одну, то другую сторону, обеспечивала себе и присутствие в регионе Южного Кавказа, и ощутимое влияние на Азербайджан и Армению. Наличие «карабахского козыря» позволяло России удерживать страны региона в сфере своего постоянного контроля. Да, в таком подходе, безусловно, есть смысл. Но разве этим занималась только Россия? События последних лет чётко показали, что в своих геополитических планах не менее «продуктивно» действовала и Исламская Республика Иран. Впрочем, и это не все! Аналогичной позиции придерживался и коллективный Запад, который проводил линию «политического бартера», требуя от Азербайджана в обмен на свою поддержку территориальных уступок Республике Армения. Запад называл эту политику «концепцией компромиссного мира», в рамках которой Азербайджан должен был согласиться с потерей в пользу Армении части своих территорий, получая в качестве компенсации… свои же территории, оккупированные Арменией.

Фактически, в переговорном процессе, сторонами которого были Армения и Азербайджан, обсуждался только Азербайджан и исключительно его территория. Что по умолчанию выводило за скобки саму Армению, как первопричину конфликта. Словом, ситуация напоминала мизансцену с участием рыночных «наперсточников», в которой разыгрывают тебя и подставного клиента, обеспечивая выигрыш главному игроку. Таким образом, Карабах превратился в арену политических игр России, Ирана, США, Европы, словом, всех, кто имел интересы на Южном Кавказе. Правда, с одной принципиальной оговоркой: эти игры не должны были затрагивать Армению, их предметом являлась исключительно территория Азербайджана. И никак иначе! Таким образом, участники длившегося десятилетиями переговорного процесса сделали все и даже больше, чтобы ни в коем случае не пострадали геополитические «авторитет» и «неприкосновенность» Армении. И только благодаря победе в 44-дневной войне, была создана новая архитектура Южного Кавказа, в рамках которой никто уже не мог рассматривать Азербайджан, как объект геополитических игр. Ибо осенью 2020 года Азербайджан стал субъектом, во многом определяющим ситуацию в регионе. Армения, как буферная зона А вот роль «объекта» перешла к Армении. Впервые в истории лишившись «политической неприкосновенности», она предстала в крайне невыгодном для себя свете деструктивного, разбалансированного государства, чье объективное место в архитектуре послевоенного Южного Кавказа выглядит весьма непрезентабельно. И вот теперь я возвращаюсь ко второму вопросу: почему Армения, дважды подписав акты о капитуляции (ни для кого ни секрет, что режим «НКР», как уже сказано выше, был всего лишь марионеткой Армении) перевела войну с Азербайджаном в дипломатическую плоскость?

Исторически проект «Республики Армения» был создан, как буферная зона на южных рубежах Российской империи, а затем и Советского Союза, которая рассматривалась, как плацдарм для дальнейшего усиления и расширения влияния. Другими словами, одним из краеугольных камней государственности Армении был экспансионизм, захватничество, расширение и оккупации земель вокруг «плацдарма». Царская Россия, а впоследствии большевики понимали, что любая попытка сделать это за счет Турции могла привести к новой мировой войне. А потому Армения могла себе позволить в отношении Турции лишь «декларативную экспансию», отобразив на своем гербе суверенную территорию соседнего государства. Также сомнительно с точки зрения агрессии выглядел и соседний Иран, с которым у Армении всегда были особые отношения. Оставались только Грузия и Азербайджан. Но Грузия, во-первых, была родиной Иосифа Сталина. Кроме того, хотя коммунисты старались это не афишировать, она была православный страной, что исключало Грузию из списка территориальных претензий Еревана.

В результате, весь потенциал экспансионизма, заложенный в Армению, был направлен на захват исконно азербайджанских земель. Зангезур, Карабах, семь районов Азербайджана – вот тот кровавый путь, по которому уверенно шла Армения. И пошла бы дальше, не будь во главе Азербайджана ее общенационального лидера, Гейдара Алиев, на смену которому пришел его сын и политический преемник, Ильхам Алиева. В итоге, два этих лидера перезагрузили и переформатировали весь Южный Кавказ и, как следствие, регионы Восточной Европы, Ближнего Востока и Центральной Азии. Геополитическая «перезагрузка» региона, ставшая реальностью после победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, лишила Армению её главного инструмента агрессии и экспансии – марионеточного сепаратистского режима в Карабахе. Президент и Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев не только разбил армию Армении, по сути, был уничтожен захватнический потенциал этой страны. Но при этом философия экспансионизма Армении никуда не делась! Государственность Армении, выстроенная на принципах территориальных претензий к другим странам, а также исключительности армянской нации, по-прежнему жива. А потому, лишившись реальных инструментов для захвата чужих территорий, Армения перешла к грубой, провокационной и, по сути, экспансионистской дипломатии.

А кто вторгается в азербайджанский сад? К великому сожалению, эта политика вполне устраивает западных покровителей Армении, которые, не имея возможности напрямую влиять на Азербайджан, охотно пользуются «поводами», и активно поддерживают нынешнюю риторику лидеров Армении. Запад представляет Армению в образе демократичной, свободной и ориентированной на Европу страны. Не случайно посол США в Ереване недавно назвал Армению «маяком демократии на Южном Кавказе», подчёркивая полное приятие политики Никола Пашинина. Кроме того, Запад активнейшим образом ретранслирует на всех международных площадках нарратив Еревана о его, якобы, искреннем стремлении к миру с Азербайджаном и «агрессивных планах» Баку, который, маскируясь призывами к мирному сосуществованию, на самом деле хочет «поглотить территорию Армении». В этих условиях мы вынуждены признать, что, покончив на своей территории с армянским сепаратизмом, Азербайджан лицом к лицу столкнулся с его создателями как в лице самой Армении, так и среди ее западных покровителей. Мы имеем дело с коварным противником, который не изменил своей экспансионистской сути, не перестроил свою страну на сотрудничество и мир, а, накинув на себя овечью шкуру смиренности, пытается скрыть свое реваншистское нутро, чтобы подготовится для нового удара по Азербайджану.

И, наконец, последний вопрос: почему Запад в подавляющем большинстве случаев так критичен к Азербайджану? Причем не только из-за поддержки Армении, но и в связи с характерным для западной цивилизации отношением ко всему нехристианскому, что в их ментальном восприятии является чем-то неестественным? «Приватизировав» общечеловеческие ценности и в определенном смысле приписывая себе право на такое проявление чувств, как «человечность», политические элиты Запада, выражаясь образно, «обесчеловечили» весь остальной мир, высокомерно выдавая порции «человечности» только тем, кто в той или иной мере соответствует их ментальности. Или, как минимум, пытается показать, что соответствует. В этой связи весьма характерны слова еврокомиссара по внешней политике Евросоюза Жозефа Борреля, назвавшего в одном из своих выступлений Европу «садом», а окружающие её мир – «джунглями».

В понимании Борреля, в этих «джунглях» живут дикари, стремящиеся, по его выражению, «вторгнуться в этот сад». Мусульмане, мигранты, необразованные и малокультурные люди, которые не понимают ни демократии, ни толерантности, ни законов – это и есть та категория людей, к которым господин Боррель отнес окружающий Европу мир и его граждан. И, возможно, у еврокомиссара было бы достаточно аргументов в защиту своей, прямо скажем, не слишком толерантной теории (благо примеров несостоявшихся или превращённых в несостоятельные государств на планете и, в особенности, в исламском мире хоть отбавляй). Если бы не… Азербайджан. Именно Азербайджан, объединив усилия с братской Турцией, бросил вызов управляющим «садовым хозяйством» Европы. Да так успешно, что желание наладить связи с нашей страной стали проявлять государства как из самой Европы, так и с Ближнего Востока, Центральной Азии и других регионов планеты.

Запад, потративший для сдерживания развития арабо-мусульманского мира колоссальные финансовые и духовные усилия, проморгал появление на мировой авансцене новых государств тюркского мира, несущих в себе общечеловеческие ценности всех философских школ и религиозных конфессий, которые объединяют народы на огромном пространстве от Тихого океана до Атлантического. И среди этих государств Азербайджан занял особое, я бы даже сказал, исключительное место. Главным образом, благодаря президенту Ильхаму Алиеву – искушенному и мудрому политику, который сумел обойти все расставленные для него капканы, провести успешные государственные реформы, создать не только одну из лучших армий на Востоке, но и очень сильную экономику, углубить в азербайджанском обществе светские традиции, толерантность, уважение к женщинам и представителям национальных меньшинств. Переняв у Европы и западного мира лучшее, Ильхам Алиев, в то же время, научился не доверять им полностью, не раскрывать перед геополитическими игроками свои стратегические планы. Глава государства в высшей степени благоразумно создал экономику без кабальный финансовой зависимости от мировых финансовых институтов, а армию - по лучшим стандартам НАТО, но без членства в этой организации. Ильхам Алиев объединил мощь Турции и Азербайджана на равных принципах Шушинской декларации, доказав тем самым, что над ним не довлеет психология «старшего брата». Президент Алиев разрушил все принятые на Западе устои геополитических центров, сумев в исторически минимальные сроки стать самостоятельным центром силы и инициатором не только усиления Движение неприсоединения, но и тюркского мира, как принципиально нового феномена современной геополитики. Понимающие это западные аналитики, к огромному сожалению, выбрали для общения с Азербайджаном привычный для себя, но абсолютно неприемлемый для нас путь.