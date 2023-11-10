В разгар войны: Израиль продал Финляндии «Пращу Давида»

Пресс-служба Минобороны Израиля сообщила о подписании соглашения о продаже Финляндии системы ПРО «Праща Давида» за €317 млн.

«Генеральный директор Минобороны Эяль Замир подписал соглашение о продаже системы «Праща Давида» в Финляндию. Стоимость соглашения оценивается в €317 млн», - цитирует ТАСС сообщение.

«Это одна из ведущих в мире систем перехвата современных угроз, включая баллистические ракеты, крылатые ракеты, самолеты и дроны», — заявляет израильское министерство.

Церемония подписания состоялась в штаб-квартире Минобороны Израиля в Тель-Авиве с участием посла Финляндии Нины Нордстрем, отметили в пресс-службе.

2 августа Минобороны еврейского государства сообщило, что США одобрили продажу Финляндии системы ПРО «Праща Давида», разработанной в Израиле компанией Rafael совместно с американскими специалистами. Тогда же в пресс-службе ведомства указали, что модификация «Пращи Давида» для поставки в Хельсинки будет дорабатываться при участии финских специалистов и будет интегрирована в систему управления войсками Финляндии.

«Праща Давида» (на иврите «Шарвит ксамим», «Волшебная палочка») предназначена для перехвата ракет от малой до средней дальности. Наряду с ней небо над Израилем защищают система ПВО «Железный купол», перехватывающая ракеты малой дальности, и система ПРО «Хец» («Стрела»), предназначенная для поражения баллистических ракет и ракет большой дальности.