Военная техника, отправленная Францией для Армении, движется через территорию Грузию в сторону грузино-армянской границы, сообщает телеграм-канал haqqin.az.

В частности, ночью в грузинском порту Поти были отгружены предназначенные для ВС Армении французские бронеавтомобили Bastion и комплектующие для автомобилей.

Отметим, что Грузия долгое время отказывалась от транзита французского вооружения в Армению.