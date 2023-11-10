Лавров предупредил Запад: Россия никуда не исчезнет с Южного Кавказа

Европейский союз не скрывает планов вытолкнуть Россию из Центральной Азии и с Южного Кавказа, это ему не удастся. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Евросоюз не скрывает своих намерений нас всячески сдерживать, выталкивать из Центральной Азии и Закавказья. Это не получится. Мы здесь исторически, и никуда мы не исчезнем. И наши партнеры, наши союзники это прекрасно знают», - приводит ТАСС слова главы российского дипведомства.