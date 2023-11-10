Назарбаева лишают охраны

Власти Казахстана планируют исключить отдельный пункт об охране первого президента Нурсултана Назарбаева из положения о Комитете национальной безопасности (КНБ). Соответствующий проект указа главы государства опубликован на портале «Открытые нормативно-правовые акты».

Согласно документу, публичное обсуждение которого продлится до 24 ноября, в действующее положение о КНБ вносятся изменения и дополнения. Так, в частности, абзац 13 подпункта 2 пункта 14 предлагается изложить в иной редакции, по которой комитет обязан «участвовать в обеспечении безопасности президента Республики Казахстан».

В прежней редакции этого абзаца говорится, что КНБ обязан «участвовать в обеспечении безопасности президента Республики Казахстан и первого президента Республики Казахстан».

В июне 2022 года в Казахстане состоялся референдум о внесении поправок в Конституцию. Одним из изменений стало исключение статьи о статусе и полномочиях первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Кроме того, исключена норма о неизменности статуса Назарбаева как лидера нации. Конституционный суд Казахстана 10 января постановил, что закон «О первом президенте Республики Казахстана – елбасы» утратил силу. В Казахстане также переименовали некоторые объекты, названные в честь Назарбаева, в том числе столица республики вместо Нур-Султана снова стала Астаной.

83-летний Нурсултан Назарбаев 30 лет занимал пост президента Казахстана. В 2019 году он заявил об отставке, указав на необходимость прихода к власти нового поколения руководителей, которые продолжат преобразования в стране.