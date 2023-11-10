Представитель президента о том, как живется христианам в Азербайджане

Число католиков в Азербайджане невелико, но все их права защищены государством, как и права других граждан страны. В Азербайджане мирно сосуществуют мусульмане, православные, евреи, католики и представители других конфессий. В соответствии с законодательством, у них есть свои места поклонения, где они могут совершать свои религиозные обряды. Об этом сказал представитель президента Азербайджана по особым поручениям посол Эльчин Амирбеков в интервью информационно-аналитическому порталу In Terris, отвечая на вопрос, какова ситуация, в частности, с католицизмом и христианством в целом в Азербайджане.

Эльчин Амирбеков напомнил, как в 2002 году во время визита папы Иоанна Павла II в Баку президент Азербайджана Гейдар Алиев принял решение о выделении на безвозмездной основе государством земли для строительства католического храма в Баку. Открытие церкви состоялось в 2008 году при участии кардинала Тарчизио Бертоне, в тот период госсекретаря Святого Престола.

«Папа Римский Франциск посетил Азербайджан в 2016 году и остался очень доволен господствующей в нашей стране религиозной терпимостью и степенью свободы вероисповедания. Во время традиционной встречи с журналистами на борту самолета по пути в Рим он представил модель Азербайджана по сосуществованию религий в качестве платформы отношений между религией и государством, которая способствует свободе и взаимному уважению, указав, что это может стать примером для многих стран», - сказал представитель президента Азербайджана.

Посол Амирбеков также указал, что «произведения искусства и объекты, принадлежащие христианским монастырям и храмам, являются составной частью богатого художественного и культурного наследия Азербайджана и охраняются государством. В настоящее время на освобожденных от оккупации территориях в Карабахе мы проводим перепись всех религиозных памятников, в том числе христианских».

Эльчин Амирбеков выразил сожаление, что в мире никто не выражает беспокойство по поводу того, что «на оккупированных армянами азербайджанских землях из 67 мечетей 65 были полностью разрушены армянами, двум оставшимся... нанесен серьезный ущерб»: «Если на территории нашей страны и произошло осквернение культурного и религиозного наследия, то это было осуществлено армянскими оккупационными силами в отношении религиозных памятников ислама».