Россия «демилитаризовала» библиотеку и жилые кварталы в Херсоне есть жертвы
В результате очередного обстрела Херсона российские войска нанесли удар по областной библиотеке имени Гончара. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
«Херсон снова под огнем оккупантов. Одно из попаданий – по областной библиотеке имени Гончара. У здания существенные разрушения. Также возник пожар. Спасатели более полутора часов укротили пламя. К счастью, без жертв», - написал Прокудин в соцсетях.
Украинские СМИ сообщают, что утром 12 ноября российские войска ударили по Днепровскому району Херсона. Из-за обстрела на собственном дворе погиб 64-летний мужчина, его жена ранена.
Также он сообщил, что за минувшие сутки россияне совершили 62 обстрела, выпустив 343 снаряда из минометов, артиллерии, «Градов», танков, СПГ, БПЛА и авиации, 1 из них - ракетный. По городу Херсон выпустили 22 снаряда. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. 4 человека получили ранения.
Кроме того, в ночь на 12 ноября войска РФ атаковали Николаевскую область Украины двумя управляемыми авиационными ракетами типа Х-59, одновременно применив баллистику, предположительно «Искандер-М». В результате падения обломков сбитой ракеты повреждены несколько жилых домов. Пострадавших нет.