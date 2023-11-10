В результате очередного обстрела Херсона российские войска нанесли удар по областной библиотеке имени Гончара. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

«Херсон снова под огнем оккупантов. Одно из попаданий – по областной библиотеке имени Гончара. У здания существенные разрушения. Также возник пожар. Спасатели более полутора часов укротили пламя. К счастью, без жертв», - написал Прокудин в соцсетях.

Украинские СМИ сообщают, что утром 12 ноября российские войска ударили по Днепровскому району Херсона. Из-за обстрела на собственном дворе погиб 64-летний мужчина, его жена ранена.