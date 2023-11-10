Израиль открыл гуманитарные коридоры для больниц Газы
Армия Израиля открыла в северной части сектора Газа гуманитарные коридоры для эвакуации пациентов и персонала больниц «Аш-Шифа», «Ар-Рантиси» и «Ан-Наср».
По данным армейской пресс-службы, маршрут согласован с директором больницы. Израильские военные будут обеспечивать безопасность эвакуируемых.
Также пресс-служба сообщает, что утром 12 ноября ЦАХАЛ вновь открыл гуманитарный коридор для эвакуации жителей северной части сектора Газа в южные районы. Коридор действует с 9:00 до 16:00 по местному времени. Соответствующее уведомление на арабском языке направлено жителям.