Во Франции отвергают критику Нетаньяху

Отвечая на критику Нетаньяху в адрес Макрона, он сказал: «Президент Франции не изменил своей позиции в отношении действий Израиля против ХАМАС с первого дня войны. Но президент считает, что Израиль может и должен сделать больше, чтобы предотвратить причинение вреда гражданским лицам в секторе Газа. Следует продвигать идею гуманитарного перемирия и последующего прекращения огня, чтобы обеспечить возможность передачи помощи жителям Газы одновременно с освобождением заложников».

Политик добавил, что Франция разделяет «горе и боль Израиля. Следует помнить, что 40 французских граждан были убиты ХАМАС, 8 — похищены или пропали без вести. В том же интервью BBC президент Макрон добавил требование к ХАМАС немедленно освободить всех похищенных. Но BBC убрало эту фразу при выпуске интервью в эфир».

Как уже сообщалось, Нетаньяху, отвечая на требование президента Франции Эммануэля Макрона «прекратить убивать в Газе женщин и детей», которое тот сделал в интервью BBC, заявил, что вся ответственность за вред гражданскому населению, который причинен в ходе военных действий, лежит не на Израиле, а на ХАМАС. Позже на совместной пресс-конференции с Йоавом Галантом Нетаньяху так прокомментировал слова Макрона: «Это ошибка, большая ошибка. Мы не нуждаемся проповеди морали».