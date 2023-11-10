Арабские страны назвали условие установления мира с Израилем

«Мы осуждаем израильскую агрессию против сектора Газа и военные преступления, а также варварские, бесчеловечные и жестокие массовые убийства, совершаемые колониальным оккупационным правительством против сектора и палестинского народа на оккупированном Западном берегу, включая Восточный Иерусалим. Мы требуем немедленно прекратить эту агрессию», - говорится в итоговой резолюции саммита, которую цитирует Интерфакс.

Главы государств - членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) по итогам состоявшегося в субботу саммита в Эр-Рияде решительно осудили наземную операцию Израиля в секторе Газа, потребовав ее немедленного прекращения.

В резолюции подчеркивается, что «предварительным условием мира с Израилем и установления нормальных отношений является прекращение им оккупации всех палестинских и арабских территорий».

Это, в частности, подразумевает «создание независимого, полностью суверенного палестинского государства на основе границ от 4 июня 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме», а также восстановление неотъемлемых прав палестинского народа, включая право на самоопределение в соответствии с резолюцией Генассамблеи ООН от 1948 года.

Участники саммита заявили, что международному сообществу необходимо начать «серьезный мирный процесс для принятия решения о сосуществовании двух государств, которое удовлетворяет все законные права палестинского народа».

Они назвали Организацию освобождения Палестины единственным законным представителем палестинского народа и призвали все палестинские фракции и партии объединиться под ее эгидой.

В резолюции также прописано требование снять осаду Газы и обеспечить беспрепятственную доставку в сектор автоколонн с гуманитарной помощью.

Кроме того, члены ОИС призвали все страны «прекратить экспорт оружия и боеприпасов оккупационным властям, которые используются их армией и поселенцами-террористами для убийства палестинского народа и разрушения его домов, больниц, школ, мечетей, церквей».

«Призываем прокурора Международного уголовного суда завершить расследование военных преступлений и преступлений против человечности, совершаемых Израилем против палестинского народа на всех оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим», - сказано в резолюции.