На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация об исчезновении двух рыбаков в Каспийском море недалеко от поселка Бибиэйбат Сабаильского района Баку.

Согласно сообщению пресс-службы, в район происшествия привлечены спасатели Службы спасения особого риска, а также вертолет.

В настоящее время идут поисково-спасательные мероприятия по обнаружению Видади Джафарова (1954 г. р.) и Эльвина Гасанова (1977 г. р.).