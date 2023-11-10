Эрдоган считает, что Турция не должна «попасть в ловушку» Евросоюза

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не видит со стороны Евросоюза четкой позиции по Турции, а также по ближневосточному конфликту. Об этом турецкий лидер сказал журналистам по возвращении из Эр-Рияда, где накануне прошел внеочередной саммит Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств.

«В каждом из вопросов взгляд Евросоюза на Турцию, к сожалению, ошибочен. И в этом вопросе [палестино-израильском] мы снова видим противоречия. Мы не хотим и не можем попасть в эту ловушку ЕС. Увидел ли Евросоюз в этой израильской резне честь, уважает ли он это? Нам надо спросить об этом ЕС. К сожалению, до сих пор я не увидел, чтобы какая-либо страна - член ЕС заняла четкую позицию. Только сейчас они начинают высказываться», - цитирует его Anadolu.

Далее Эрдоган сказал, что узнает позицию президента и канцлера Германии по этим вопросам во время своего визита Берлин: «Но пока с их стороны нет ясности. Пока подходы Евросоюза, к сожалению, не совпадают с нашими».