Спортсмен Judo Club 2012 завоевал золото в Австралии

В австралийском Перте прошли соревнования Oceania Open по дзюдо.

В турнире принимали участие и азербайджанские спортсмены, завоевавшие одно золото и одну бронзу.

Единственную награду высшей пробы для сборной Азербайджана добыл спортсмен Judo Club 2012 Мурад Фатиев (90 кг). Он поочередно победил соперников из Бразилии, Бельгии, Великобритании и Эстонии. Бронза в активе Айдан Велиевой (52 кг).

24-летний Мурад Фатиев ранее становился серебряным и бронзовым призером молодежного чемпионата Европы, побеждал и брал медали на различных международных соревнованиях, в том числе и на турнире «Большого шлема» в Париже.

Среди членов Judo Club 2012 есть и другие дзюдоисты сборной Азербайджана. Особо стоит отметить чемпиона мира Саида Моллаеи и победителя недавнего чемпионата Европы Зелима Коцоева.