Украину призывают вступить в НАТО без захваченных Россией территорий

Экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович призвал Украину вступать в НАТО без территорий, которые захватила Россия. Об этом он написал в телеграме.

«У России большие ресурсы, в том числе мобилизационные, - говорит Арестович. - Также Москва переводит экономику на военные рельсы, получает сверхдоходы от энергоресурсов и формирует оружейный хаб в Азии, активно сотрудничая с Северной Кореей, Ираном и Китаем».

По мнению Арестовича, в то же время Запад «находится в раздрае и не может поставить необходимое вооружение и боеприпасы в тот срок, который сам и указал». В итоге военная помощь Украине сейчас уменьшается.

«Нам пока предлагают вступление в НАТО без гарантий для оккупированных территорий, что не означает отказ от них, а подразумевает возвращение их невоенными методами», - говорит бывший советник.

«Пока двери на пути в НАТО открыты – нужно идти в них, так как через полгода-год ситуация может сильно смениться для нас, и вместо договора о вступлении в НАТО будут маячить на горизонте очередные Минские соглашения без реальных гарантий», - заявил Арестович.