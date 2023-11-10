Эрдоган: Турция готова сотрудничать с Ираном по Газе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил, что Анкара и Тегеран могут предпринять совместные шаги по урегулированию на Ближнем Востоке. Об этом он сказал журналистам по возвращении из Эр-Рияда, где прошел внеочередной саммит Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств.

«Нет никаких причин, чтобы не сделать этого, - цитирует его Anadolu. - Мой глава МИД сейчас поедет в США. Конечно, об участии Ирана во встречах с Байденом речи не идет, но мы передадим послания. Президент Ирана Ибрагим Раиси планирует в скором времени посетить с визитом Турцию для обсуждения, в том числе ближневосточной проблемы».

По словам Эрдогана, для урегулирования «нужно, чтобы была активизирована главная страна»: «И это Америка, которая имеет влияние на Израиль. Но также мы должны указать, что Газа - это земля палестинцев. США должны это признать, иначе мы не добьемся с ними согласия».

Эрдоган также подчеркнул, что не собирается звонить Байдену сам: «Не только мы говорим, что Турция - ключевая страна на Ближнем Востоке, в Восточном Средиземноморье и в нашем регионе. И невозможно выступать с инициативами или планами, исключая Турцию. Турция - это страна, которая предлагает наиболее реалистичные предложения по решению проблем, это ключевая страна для урегулирования кризисов в регионе».