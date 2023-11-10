На Западе Казахстан сравнили с «задним двором» Путина. Кремль отреагировал

«Казахстан — суверенная страна, которая развивает сотрудничество по всем доступным азимутам и не делает это в режиме «или с этими, или с этими», это самодостаточная страна, но наш стратегический союзник», — цитирует РБК Пескова.

Песков отметил, что в отношениях с Казахстаном растут объемы инвестиций и товарооборота, увеличивается культурное и образовательное взаимодействие, оно «зиждется на истинном союзничестве, где никто никому ничего не навязывает и не диктует». По мнению Пескова, политика западных стран по вытеснению Россию из региона бесперспективна.

РБК напоминает, что метафора о Казахстане и «заднем дворе Путина» (в английском — backyard) появилась в статье Bloomberg о визите французского президента Эммануэля Макрона в Казахстан и Узбекистан. По сведениям издания, политик намеревался ослабить влияние России на страны региона.

Слово backyard английские и американские словари не относят к оскорбительным. Collin Dictionary пишет, что в международных отношениях словом backyard называют территорию, на которую хочет влиять определенное соседнее государство. Словосочетание «ближнее зарубежье», распространенное в русском языке по отношению к бывшим республикам СССР, имеет схожее значение.