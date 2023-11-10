16:50

С 7 по 9 ноября в Барселоне проходила выставка-конгресс Smart City Expo-2023 - крупнейшее и важное событие в сфере городских инноваций. Smart City Expo — традиционная ежегодная площадка, объединяющая наиболее продвинутые инновационные компании, правительства и международные организации, которые занимаются поиском оптимальных решений для создания «умных городов».

По данным компании Fira De Barcelona, организатора выставки-конгресса, на которой были представлены более тысячи экспонатов, в Барселону прибыли свыше 25 тысяч делегатов и представителей из более чем 800 городов и 140 стран мира. В ходе выставки, проходившей в этом году под девизом «Добро пожаловать в новую городскую эру», более шестисот экспертов обсудили различные стратегии, применяемые во всем мире для решения проблем, с которыми сталкиваются города в таких сферах, как мобильность, управление, устойчивость и инклюзивность. На выставке были представлены павильоны Бразилии, Германии, Израиля, Индии, Италии, Китая, Южной Кореи, Мексики, Польши, Португалии, Саудовской Аравии, США, Франции, Эстонии, стран Скандинавии и Японии. Гиганты, как Amazon Web Services (AWS), Aramco, Axis, Cisco, Dassault Systemes, Dell, Deloitte, FCC, Honeywell, Microsoft, Nvidia, PWC, Roshn, Siemens, Smart Ports и Veolia.

«Результаты Smart City Expo-2023 подтвердили, что мы открываем дверь в новую эру инновации и устойчивости для городов, - подчеркнул директор Всемирного конгресса Smart City Expo Уго Валенти. - В течение трех дней мы видели, как города и компании начали прокладывать путь к лучшему будущему, а потому гордимся, что наше мероприятие и Барселона были выбраны в качестве глобального центра для этих совместных усилий». Следует также отметить, что на выставке в Барселоне была представлена компания EKM Global Consulting GmbH, зарегистрированная в Баден-Вюртемберге, которая реализовала в Азербайджане ряд проектов по применению интеллектуальных решений в управлении инфраструктурой. Как рассказал haqqin.az Эльшан Мусаев, представитель EKM Global Consulting GmbH, компания уже второй год участвует в выставке-конгрессе Smart City Expo со своей продукцией в павильоне Baden-Wüking (павильон города).

«В середине прошлого года, когда мы обсуждали проект, реализуемый нами совместно с ОАО «Азеришыг» (подробную информацию об этом проекте haqqin.az предоставил в предыдущих статьях - ред.), мы пришли к выводу, что для инвентаризации и паспортизации необходимо специальное программное обеспечение, - рассказал Мусаев. - В результате наша компания совместно с партнерами из Европы разработала надстройку к программному обеспечению EKM Maps для операционных систем iOS и Android и совместно с «Азеришыг» приступила к ее тестированию». Бизнесмен рассказал, что с помощью этой программы можно подготовить проекты в любой форме, паспортизировать любую структуру и добавлять в нее любую информацию. «Принципиально важно, что при вводе этой информации через планшеты или телефоны ее координаты автоматически определяются по двухмерной системе координат, которые на основе геоинформационных систем непосредственно размещаются на карте, - подчеркнул Мусаев. - ОАО «Азеришыг» уже почти год использует это программу. Это программное обеспечение мы представили на выставке в Барселоне и протестировали его для компаний, которые участвовали в ее работе. Могу сказать, что сейчас в Европе есть серьезный спрос на этот продукт. В то же время, основываясь на опыте, полученном в результате применения программы ОАО «Азеришыг», наши партнеры пришли к выводу, что необходимо создать геопортал этой программы. В настоящее время мы прорабатываем эту идею с нашими партнерами, чтобы в будущем клиенты компании EKM Global Consulting GmbH могли приобрести и использовать геопортал EKM Maps вместе с его программным приложением».