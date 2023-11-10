Джемаль Бустани, автор haqqin.az 17:25

Экстренный саммит Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества, проходивший накануне в Эр-Рияде, завершился без конкретных решений. Все прошло так, как и предполагалось: выступающие метали с трибуны громы и молнии и сострадали палестинцам. Блистал Ибрагим Раиси, предложивший «вооружить палестинский народ для борьбы с оккупацией» и «создать международный суд для преследования и наказания сионистских и американских преступных лидеров». Но это была как раз та ситуация, о которой говорят «пар ушел в свисток».

В итоговом документе много слов типа «призвать», «обратиться», «осудить» и «задокументировать», но никакой конкретики в решениях нет. И если организаторы планировали, что экстренный саммит должен продемонстрировать единую позицию арабских и мусульманских стран, «выражающую общую арабскую и исламскую волю в отношении опасных и беспрецедентных событий, происходящих в Газе и на палестинских территориях» – то вышло совершенно наоборот. Единственное, что было продемонстрировано, – это нежелание втягиваться в масштабный конфликт с Израилем, а также полное безразличие к дальнейшей судьбе ХАМАС. А в кулуарах было еще интереснее. Эмираты вообще прямым текстом сообщили, что никаких изменений политики в отношении Израиля предпринимать не станут. Премьер-министр Катара заявил, что «резня против гражданских лиц [в Израиле] 07/10 ужасна, ей нет оправданий». Сторонники ХАМАС в арабском мире после окончания саммита постят черный квадрат с короткой надписью: «Газа осталась одна». Хотя правильнее было бы писать: «ХАМАС остался один», что более точно передает главный итог прошедшего.

Такой же точки зрения придерживаются и лидеры «Исламского джихада», накануне мероприятия заявлявшие: «Не первый год мы наблюдаем за подобными собраниями, никаких иллюзий не питаем и никаких результатов не ждем. Тот факт, что они собрались только через 35 дней (после начала войны), говорит сам за себя». Впрочем, только совсем уж неисправимые оптимисты могли предполагать, что итогом саммита может быть какое-то другое, более жесткое решение. Вчера в Эр-Рияде обеспокоенностью судьбой палестинцев выражал король Иордании, чья страна давила палестинский мятеж танками. Беспокоился Башар Асад, который в 2018 году предпринял и провел массовую депортацию палестинцев из лагеря Ярмук - фактически в никуда, уничтожив несколько тысяч из них. У арабов счет к палестинцам будет не меньший, чем у евреев. Поэтому все положенные слова произносятся, но и только. К этому добавились и новые обстоятельства. Саудовские власти более других заинтересованы в том, чтобы гноящийся рассадник терроризма в Газе был вырезан, так как проект Индия-Европа, в котором принимает участие Королевство, прямо зависит от безопасности на побережье Израиля. Эмираты и их союзники тоже хотели бы этого, поскольку под угрозой оказалось их чрезвычайно выгодное сотрудничество с еврейским государством.

В практическом плане решение о «списании» ХАМАС уже состоялось. И плакать о нем ни в Эр-Рияде, ни в Тегеране, ни где-то еще никто не будет, предоставив это занятие фанатам на улицах, верящим в его пропаганду. Но положение обязывает – поэтому Израилю в очередной раз сделали пальчиком ай-я-яй. Намекнув, что к «людям надо помягше, а на вопросы смотреть ширше». Странам арабо-исламского мира сейчас не до палестинцев, у них другие заботы. Для некоторых из них война в Газе — повод перераспределить влияние на израильско-палестинском направлении и еще громче говорить о необходимости формирования незападного регионального порядка на Ближнем Востоке.