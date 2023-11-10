Иордания не пойдет на разрыв дипотношений с Израилем

Несмотря на то, что Иордания отозвала своего посла в Израиле, Амман не рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Государством Израиль, сообщает авторитетное издание Al-Monitor со ссылкой на израильских экспертов.

Отметим, что несколько дней назад Иордания отозвала своего посла из Израиля в знак протеста против военных действий в секторе Газа. Также МИД Иордании уведомил Израиль, что не примет обратно израильского посла, который ранее покинул страну из соображений безопасности.