В субботу в оккупированном Россией украинском городе Мелитополь подорвали российский штаб. В результате взрыва были убиты три офицера России. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

«Акция мести, которую реализовали представители местного движения сопротивления, состоялась в захваченном россиянами помещении «Новой почты», - говорится в сообщении.

В этом здании россияне разместили свой штаб. Атаку на штаб совершили во время заседания офицеров РФ. «В результате взрыва в штабе оккупантов ликвидированы по меньшей мере три офицера Росгвардии. Информация о других потерях врага уточняется», - отмечают в украинской разведке.