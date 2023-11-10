«Мы не в мире Алисы в Стране чудес»: Зурабишвили считает суд над Путиным «нереалистичным»

Судебный процесс над президентом России Владимиром Путиным «нереалистичен», считает президент Грузии Саломе Зурабишвили, находящаяся во Франции. Об этом она заявила в интервью французскому телеканалу LCI.

При этом президент Грузии отметила, что теоретически считала бы проведение такого процесса желательным и справедливым. «По моему внутреннему убеждению, я думаю, что это было бы историческим последствием того, что определенным вещам было отведено свое место», — сказала глава грузинского государства.

«Если вы спросите меня, считаю ли я это реалистичным, — нет. Потому что мы живем в реалистичном мире, где этого не происходит. Мы не в мире Алисы в Стране чудес», — заявила Зурабишвили.

Президент Грузии подчеркнула, что, по ее мнению, война в Украине «закончится переговорами», в результате которых Грузия, Украина и Молдова «вернут свои территории», а РФ «вернется к своим границам». «Россия должна стать государством, которое отказывается оккупировать территории других государств», — убеждена Саломе Зурабишвили.

Заявления президента Грузии вызвали негодование правящей партии «Грузинская мечта» (ГМ). Вопрос журналиста LCI касался суда не только над Владимиром Путиным, но и над председателем КНР Си Цзиньпином — в связи с событиями в Уйгурской автономии. Тбилиси в последнее время пытается наладить стратегическое партнерство с Пекином, и стороны недавно оформили соответствующий договор. Первый вице-спикер парламента от ГМ Георгий Вольский назвал высказывания главы государства «не только безответственными, но и политически близорукими». По мнению Вольского, «подобные заявления очень близки к вредительству».