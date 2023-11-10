Эрдоган предрек Нетаньяху «совсем другие дни»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предрек конец политической карьеры премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, заявив, что того ждут «совсем другие дни».

«Нетаньяху вчера сделал заявление для прессы. Заявления Макрона, саммит в Эр-Рияде его обеспокоили. Что я говорил ранее? Нетаньяху, сейчас у тебя хорошие дни. Тебя ждут совсем другие дни. Скорбь детей тебя не реабилитирует. Нетаньяху, ты когда-нибудь уйдешь. Не навлекай на себя проклятия угнетенных», - сказал турецкий лидер, выступая в воскресенье в Стамбуле.

По словам Эрдогана, внеочередной саммит Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств, прошедший 11 ноября в Эр-Рияде, продемонстрировал единую и солидарную позицию всего исламского мира против действий Израиля. Он также указал, что на саммите были приняты серьезные решения, в том числе о том, чтобы считать поселенческую политику Израиля на палестинских территориях террористической.