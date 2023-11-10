Макрон оправдывается...

Президент Израиля Ицхак Герцог провел телефонную беседу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом информирует Vesty.co.il.

Отметим, что ранее президент Франции заявил в интервью BBC, комментируя ситуацию в секторе Газа, что «бомбят гражданских. Дети, женщины и старики оказались под бомбами и гибнут. Этому нет причин и нет законных оправданий. Поэтому мы призываем Израиль остановиться».

Во время телефонного разговора Макрон заверил Герцога в том, что однозначно поддерживает право Израиля на самооборону и не собирается возлагать на израильскую сторону вину за происходящее в секторе Газа.

По словам французского президента, в центре внимания оказались его высказывания о гуманитарном кризисе.

Макрон добавил, что Франция будет искать пути к выходу из этого кризиса, одновременно прилагая максимум усилий к освобождению заложников, захваченных ХАМАС.