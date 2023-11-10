«Зиря» продолжает лидировать в Премьер-лиге «Карабах» принимает «Сабаил»
Сегодня завершается 13-й тур в азербайджанской футбольной Премьер-лиге.
В первом матче дня лидер чемпионата «Зиря» обыграла дома «Габалу» - 1:0. Единственный мяч на 64-й минуте с пенальти забил Гисмят Алыев.
У «Зиря» теперь 27 очков, и она на четыре очка опережает идущий вторым «Карабах». Но агдамцы в эти минуты играют с «Сабаилом», очень успешно выступающим в этом сезоне и занимающим на данный момент 4-е место.
Результаты трех других матчей 13-го тура: «Араз-Нахчыван» - «Кяпяз» - 0:1, «Нефтчи» - «Сумгаит» - 1:2, «Туран-Товуз» - «Сабах» - 2:3.
Турнирное положение:
1. «Зиря» - 27 очков (13 матчей)
2. «Карабах» - 23 (12)
3. «Сумгаит» - 21 (13)
4. «Сабаил» - 21 (12)
5. «Араз-Нахчыван» - 20 (13)
6. «Нефтчи» - 18 (13)
7. «Сабах» - 16 (13)
8. «Туран-Товуз» - 15 (13)
9. «Кяпяз» - 9 (13)
10. «Габала» - 8 (13).