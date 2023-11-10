Медведев угрожает захватить еще больше территорий Украины

Предложения Европы о принятии Украины в НАТО без Крыма и Донбасса означают, что эти территории уже не являются украинскими в их понимании, считает замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев.

По его словам, это «неплохо», но не следует на этом останавливаться. «Надо признать, что и Одесса, и Николаев, и Киев, и практически все остальное – никакая не Украина», - написал он в своем Telegram.

Этим он решил отреагировать на звучащее на Западе и среди ряда украинских экспертов мнение, что Украине следует отказаться от возврата захваченных территорий военным путем, заключить перемирие по линии и с оставшейся территорией вступить в НАТО.