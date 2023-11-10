Сделка Израиля и ХАМАС по заложникам откладывается

Палестинское движение ХАМАС приняло решение приостановить переговоры об освобождении заложников из-за ситуации вокруг больницы «Аш-Шифа», сообщает Reuters со ссылкой на палестинского чиновника.

Ранее иранское агентство Tasnim сообщило о тяжелых боях близ больницы «Аш-Шифа» — крупнейшей больницы сектора Газа. По сведениям агентства, жители квартала Ан-Наср в окрестностях больницы сообщали о подбитых израильских танках. Агентство утверждает, что была «сформирована мощная линия обороны», призванная предотвратить продвижение израильских сил к медцентру.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее говорил, что ЦАХАЛ согласится на длительное прекращение огня, только если ХАМАС отпустит заложников.