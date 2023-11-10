Пашинян отправляет Мирзояна в Лондон

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян с 13 по 14 ноября будет находиться в Соединенном Королевстве с официальным визитом. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

Отмечается, что в Лондоне Мирзояна примет министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли. После состоится заседание армяно-британского стратегического диалога.

Стороны также обсудят ряд вопросов и мероприятий.

Формат армяно-британского стратегического диалога был анонсирован полгода назад на майской встрече Мирзояна с британским министром по делам Европы Лео Докерти.