Сколько денег Израиль тратит на войну с ХАМАС

Война Израиля против ХАМАС ежедневно обходится еврейскому государству в $260 млн. Такую цифру выдало агентство Bloomberg.

Согласно информации, конфликт стал для Израиля дороже, чем предполагалось изначально, и создает большую нагрузку на госбюджет. По данным агентства, дефицит бюджета в октябре увеличился более чем в семь раз по сравнению с годом ранее.

Ранее израильская экономическая газета Calcalist информировала, что военная операция Израиля против ХАМАС в секторе Газа, если военные действия завершатся до конца 2024 года, обойдется, по самым оптимистичным оценкам, в 200 млрд шекелей (около $51 млрд). По данным газеты, такие расходы составят порядка 10% от ВВП Израиля за год при условии, что война продлится еще от 8 до 12 месяцев и ограничится сектором Газа без полноценного подключения движения «Хезболла», Ирана или Йемена, а 350 тыс. призванных на службу резервистов Армии обороны Израиля вскоре смогут вернуться на свои рабочие места.