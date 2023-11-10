Джейхун Байрамов летит в Марокко

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов отбыл 12 ноября с официальным визитом в Королевство Марокко, сообщили в МИД Азербайджана.

Согласно сообщению, в рамках визита планируется проведение заседания совместной комиссии по двустороннему сотрудничеству между правительством Азербайджана под сопредседательством министра Джейхуна Байрамова и правительством Марокко.

Кроме того, планируются двусторонние и многосторонние встречи с министром иностранных дел Марокко, а также с генеральным директором Всемирной исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО), другими высокопоставленными должностными лицами.