Германия удвоит военную помощь Украине

Правящая коалиция Германии во главе с канцлером страны Олафом Шольцем договорилась об удвоении в 2024 году средств, выделяемых на военную помощь Украине, передает Reuters со ссылкой на свой источник.

В целом планируется выделить на это 8 млрд евро. Если предложение будет одобрено парламентом, где пока что партиям коалиции принадлежит большинство, оборонные расходы составят 2,1% от ВВП страны.

По словам источника Reuters, немецкие социал-демократы, Свободная демократическая партия, а также «зеленые» договорились о проекте федерального бюджета, в котором, помимо прочего, содержится вышеупомянутая статья расходов на военные нужды Украине. Бюджетный комитет Бундестага рассмотрит проект 16 ноября.