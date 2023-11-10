США впервые ударили санкциями по российскому СПГ: может привести к сбоям

Отмечается, что страны Евросоюза продолжают импортировать российский СПГ, поскольку Москва уменьшила поставки трубопроводного газа на континент. До недавнего времени США пытались избегать перебоев в поставках, чтобы не усиливать давления на союзников, которые борются с дефицитом.

США планируют не допустить РФ стать одним из главных экспортеров сжиженного природного газа (СПГ), что может вызвать сбои на мировых энергетических рынках, которых Вашингтон до сих пор пытался избежать. Об этом пишет Financial Times.

Однако в начале ноября Госдепартамент США объявил о санкциях в отношении нового российского проекта «Арктик СПГ 2», заблокировав тем самым страны Европы и Азии от покупки газа из этого поставщика, когда он начнет добычу в следующем году.

«Хотя США и их союзники и раньше накладывали санкции на российские энергетические проекты в ответ на войну в Украине, стремясь лишить их финансирования и оборудования, это первый случай, когда санкции непосредственно коснулись поставок СПГ», - говорится в сообщении.

«Арктик СПГ 2», расположенный на Гиданском полуострове, позволит экспортировать газ на европейский и азиатский рынки. «Арктик СПГ 2» должен стать третьим российским проектом по добыче сжиженного природного газа, что подкрепляет амбиции Кремля на роль ведущего экспортера в этой области.

«Арктик СПГ 2» возглавляет российская частная компания «Новатэк», которой принадлежит 60% акций. Другими акционерами являются французская TotalEnergies, две китайские государственные компании и японское совместное предприятие между торговым домом Mitsui & Co и поддерживаемой правительством Jogmec, каждая из которых владеет 10% акций.