Нетаньяху ушел от ответа и приравнял себя к Рузвельту и Бушу

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью американскому телеканалу CNN жестко ответил на вопрос, будет ли он брать на себя ответственность за провал 7 октября после того, как завершится война.

«Спрашивали ли американцы у президента Буша после 11 сентября или президента Рузвельта после Перл-Харбора, берет ли он на себя ответственность за случившееся?» - ответил вопросом на вопрос глава израильского правительства.

По словам Нетаньяху, «в настоящее время мы должны сплотить всю страну для достижения одной цели – уничтожения ХАМАС и освобождения заложников. Мы должны сделать все, чтобы трагедия 7 октября никогда не повторилась. После войны я отвечу на все вопросы, включая об ответственности. У нас на это будет достаточно времени».

Премьер Израиля также сказал, что ЦАХАЛ делает «образцовую работу, пытаясь свести к минимуму вред гражданскому населению. И многие жители Газы откликаются на наш призыв двигаться на юг. Без уничтожения ХАМАС Израиль падет. Европа падет».