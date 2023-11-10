«Позиция Ирана всегда загадка»: Генсек ООН требует от Тегерана помощи

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш общался с иранскими властями и попросил тех повлиять на движение ХАМАС с целью заставить его освободить всех заложников в секторе Газа. Об этом Гутерриш сказал в интервью телеканалу CNN.

Глава всемирной организации также попросил Тегеран повлиять на шиитское движение «Хезболла» с тем, чтобы Ливан не оказался втянут в палестино-израильский конфликт.

«Я общался с Ираном и попросил у него две вещи: во-первых, оказать давление на ХАМАС для немедленного и безусловного освобождения заложников, а во-вторых, сказать «Хезболле», что нельзя создать ситуацию, при которой конфликт охватит весь Ливан», - сказал Гутерриш.

При этом Гутерриш сказал, что «не знает», выполнит ли Тегеран его просьбы, указав, что «позиция Ирана всегда остается загадкой».