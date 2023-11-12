Чаще всего победой называли «присоединение части территорий, закрепление новых территорий» - 23%. Где эти территории начинаются и где заканчиваются, остается неясным. Значит ли это, что без захвата Запорожья и отвоевания оставленного год назад Херсона победа - не победа? Или можно ограничиться уже захваченным?

В конце октября социологическая компания Russian Field провела общероссийский опрос, в котором по телефону задала людям вопрос: «Какие итоги СВО, по вашему личному мнению, можно будет считать победой для России?» Списка возможных вариантов не предоставлялось, можно было дать любой ответ. Картинка получилась следующая.

Как известно, среди самых тяжелых проблем для российского руководства в нынешней войне с Украиной оказалось определить ее цели. Денацификация и демилитаризация, освобождение территории ЛНР и ДНР в их административных границах, отбрасывание НАТО от своих границ – чего только не звучало в качестве задач, которые якобы ставились перед вторжением. Нет ничего удивительного в том, что до сих пор, десятки тысяч трупов спустя, российское население не может прийти к единому мнению, что же считать победой в затеянной Кремлем бойне.

Для 13% победа – это «полная капитуляция Украины». 9% говорят об «уничтожении Украины как страны, включении Украины в состав РФ», 4% - «свержение нынешней власти в Украине». Такой исход, на который кто-то надеялся в начале 2022 года, в конце 2023 года выглядит абсолютно недостижимым. Значит ли это, что указанные 26% (13% +9% +4%) совсем не верят в победу?

5% назвали победой «уничтожение фашизма». Вряд ли респонденты имели в виду гибель Дмитрия Уткина, командира ЧВК «Вагнер», идейного поклонника фюрера, который был взорван в одном самолете с Евгением Пригожиным, или ранение в задницу, полученное Дмитрием Рогозиным, зиговавшим на нацистских митингах в Москве в годы своей буйной молодости.

Может, речь о махачкалинской молодежи, искавшей для расправы евреев в собственному аэропорту, разгромившей тамошние магазины и отделавшейся административными арестами?

Самые хитрые 5% ответили, что победой будет «выполнение всех целей СВО». Только начальство знает (наверное), что это за цели, вот когда выполнит – народу сообщат.

Нашлись и те, кто ответил, что победа – это «мир, чтобы все были живы» (12%). Трогательно и несбыточно с учетом огромного количества уже неживых. Только 6% заявили, что победой будет вывод войск и прекращение войны. 4% считают, что «в такой ситуации не может быть победы».

При этом социологи отмечают, что большинство людей устало от войны и хотело бы возврата к миру. Просто большинству из этого большинства хотелось бы, чтобы к миру полагался какой-то привесок в виде новой территории или какого-то другого свидетельства того, что все было не зря.

Насколько легче украинцам отвечать на вопрос: что такое победа! Просто выкинуть оккупантов со своей родной земли.