Палестинское движение ХАМАС готовилось к второй волне нападений на Израиль в надежде спровоцировать масштабный конфликт на Ближнем Востоке. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники в разведсообществах четырех стран Запада и Ближнего Востока.

По их мнению, боевики ХАМАС ожидали, что их нападение на Израиль затронет весь регион, приведет к более масштабному конфликту и «вызовет мощный ответ Израиля».

По данным издания, у членов движения при себе было достаточно еды, боеприпасов, снаряжения, чтобы продержаться несколько дней, они получили указания в случае успеха продвигаться дальше вглубь Израиля, нанося удары по крупным городам.