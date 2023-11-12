Удар молнии уничтожил 10-этажный бизнес-центр в Турции

В ночь на 12 ноября большой пожар произошел на первом этаже бизнес-центра в турецком городе Бурса, после того как в здание попала молния.

Пламя удалось ликвидировать лишь благодаря вмешательству пожарных бригад муниципалитета Бурсы.

По данным издания NTV Haber, огонь охватил все десятиэтажное здание и несколько машин, стоящих рядом. По предварительной информации, в бизнес-центре никого в момент пожара не было. Эксперты занимаются оценкой ущерба. В бизнес-центре находилось более 10 различных офисов.