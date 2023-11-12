Польша подогнала к белорусской границе танки

Польша развернула на востоке страны новый танковый батальон, сообщило Министерство национальной обороны республики.

Батальон развернут в Чартаеве - населенном пункте вблизи границы с Беларусью в районе Бреста, передают российские СМИ.

Батальон будет входить в состав 1-й пехотной дивизии легионов Подляской дивизии, «задачей которой является сдерживание агрессора». Батальон будет вооружен танками К2 производства Южной Кореи.