Польша подогнала к белорусской границе танки
Польша развернула на востоке страны новый танковый батальон, сообщило Министерство национальной обороны республики.
Батальон развернут в Чартаеве - населенном пункте вблизи границы с Беларусью в районе Бреста, передают российские СМИ.
Батальон будет входить в состав 1-й пехотной дивизии легионов Подляской дивизии, «задачей которой является сдерживание агрессора». Батальон будет вооружен танками К2 производства Южной Кореи.
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