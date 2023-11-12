США против захвата сектора Газа Израилем

В то же время он подчеркнул, что «нельзя допустить, чтобы Газа стала базой для совершения террористических нападений на Израиль или кого-либо еще».

В интервью CNN Салливан сказал, что Израилю следует действовать осторожно в военных операциях во избежание жертв среди мирных жителей в Газе.

Комментируя ситуацию в больницах в Газе, советник сказал, что палестинская группировка ХАМАС «использует их как живые щиты».

Салливан сообщил, что в настоящее время идут переговоры с участием Израиля, США, Катара, Египта и других стран по освобождению из анклава заложников, в том числе с американским гражданством. Он отметил, что девять американцев и один обладатель грин-карты, которых держат в Газе, числятся пропавшими без вести.

Ранее в воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он против того, чтобы Организация освобождения Палестины (ООП) взяла на себя управление сектором Газа по окончании войны. На пресс-конференции в ответ на вопрос, может ли ООП управлять Газой после конфликта, Нетаньяху сказал: «Будет полный контроль безопасности с возможностью (Армии обороны Израиля) входить, когда захотим, чтобы уничтожать террористов, которые могут появиться вновь». «Более того, там не будет гражданской власти, которая учит своих детей ненавидеть Израиль, убивать израильтян, ликвидировать государство Израиль», - добавил он.