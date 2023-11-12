Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в составе украинской делегации прибыл в США. Об этом он написал в воскресенье, 12 ноября, в своем телеграм-канале.

«В составе украинской делегации, возглавляемой вице-премьером Юлией Свириденко, прибыл в США. Будут встречи в Белом доме, Конгрессе, аналитических центрах, с представителями общественных организаций. «Формула мира» президента, укрепление обороны Украины, всестороннее углубление сотрудничества и много важных тем», - сообщил Ермак.