США и Украина хотят организовать встречу Зеленского и Трампа украинские СМИ
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в составе украинской делегации прибыл в США. Об этом он написал в воскресенье, 12 ноября, в своем телеграм-канале.
«В составе украинской делегации, возглавляемой вице-премьером Юлией Свириденко, прибыл в США. Будут встречи в Белом доме, Конгрессе, аналитических центрах, с представителями общественных организаций. «Формула мира» президента, укрепление обороны Украины, всестороннее углубление сотрудничества и много важных тем», - сообщил Ермак.
Украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источники, близкие к Офису президента Украины, утверждает, что одним из главных вопросов сейчас в отношениях Банковой и США является организация переговоров президента Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
Трамп фактически контролирует (через республиканское большинство) Палату представителей Конгресса США, которая блокирует выделение средств Украине. «На Банковой это понимают и поэтому пытаются организовать прямой разговор Трампа и Зеленского», - рассказал источник «Страны.ua».