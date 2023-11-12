Юлия Медведева, специально для haqqin.az 12 ноября 2023, 23:56

Европейский Союз проинформировал о том, что ОАЭ согласились ограничить реэкспорт в Россию «продукции двойного назначения». К ней относятся товары, программное обеспечение и технологии, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях. Вторжение России в Украину неожиданно для остального мира стали «золотым веком» для ОАЭ. Буквально за несколько месяцев Эмираты стали для Москвы «финансовым всем»: и прачечной для отмыва российских денег, и сберкассой для московских олигархов, и обменным пунктом, в котором российские компании конвертируют доходы от продажи нефти из фантиков, вроде индийских рупий, в нечто более приличное.

Ну и каналом параллельного импорта для поставок в Россию «продукции двойного назначения». Причем, не просто каналом-ручейком, а, по своим масштабам, чем-то вроде каналов Суэцкого или Панамского. Без всякого преувеличения можно сказать, что на местных финансистов, посредников и бизнесменов, вовремя сориентировавшихся в ситуации, пролился самый настоящий «золотой дождь». При полностью благожелательном отношении со стороны правящих кругов, имеющих вполне легальную, в форме налогов, долю в доходах этого бизнеса. Эта благожелательность, опирающаяся на поток дополнительных доходов – а эмиратские посредники за свои услуги берут от 10 до 30 процентов цены товара и объема отмываемых/конвертируемых сумм – зашла настолько далеко, что в Эмиратах откровенно игнорировали требования США и Евросоюза ограничить данную деятельность. Пусть не всю, американцы и европейцы большие прагматики, и понимают, что в некоторых случаях не стоит требовать невозможного – но хотя бы сократить «параллельный импорт». Эмираты давали соответствующие обещания, клялись, что вот-вот регулированием этой сферы займутся, что обязательно что-то отрегулируют – но палец о палец не ударили, чтобы как-то изменить ситуацию в соответствии с требованиями Запада. Не от большой симпатии к России, а от большой любви к деньгам, которые падают буквально с неба. Кто же от такого внезапно привалившего счастья будет отказываться? Причем, в правящих кругах Эмиратов сумели правильно просчитать риски, позволяющие требования ЕС и США игнорировать. «Слишком давить на нас ни Вашингтон не Брюссель не рискнут, портить отношения с нами им сейчас не с руки из-за общей ситуации в регионе», - решили в Дубае. И до определенного времени это вполне себе работало.