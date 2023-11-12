Женское сообщество İZ Community организовало 12 ноября в Baku Marriot Boulevard Hotel большой фестиваль Zəfərin İZi, приуроченный к третьей годовщине Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, сообщили haqqin.az в сообществе.

Основателем и руководителем İZ Community является Рена Наджафзаде-Сададдинова.

Фестиваль, седьмой по счету, организован в поддержку женского предпринимательства в Азербайджане. В нем приняли участие представители культуры и искусства, творческой молодежи, известные блогеры.

На мероприятии состоялась ярмарка работ ста женщин-предпринимателей, представляющих различные сегменты (изделия ручной работы, декор интерьера, косметика, аксессуары, одежда, посуда, продукты, сладости и сувениры); представлена выставка произведений художниц İZ Community; музыкально-танцевальная программа; открытые тренинги и мастер-классы.