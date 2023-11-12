Зеленский призвал готовиться к новым ударам России

Россия может увеличить количество ударов по украинской инфраструктуре, и все внимание должно быть сосредоточено на защите и ответах россиянам. Так сказал президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

«Мы прошли уже почти половину ноября и должны быть готовы к тому, что враг может увеличить количество ударов дронами или ракетами по нашей инфраструктуре. Россия готовится к зиме. И у нас в Украине все внимание должно быть сосредоточено на защите, на ответах террористам, на всем том, что Украина может сделать, чтобы облегчить нашим людям прохождение этой зимы и увеличить возможности наших воинов», - отметил Зеленский.

Он также поблагодарил страны-партнеры, которые помогли Украине с ПВО.