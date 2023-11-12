Нетаньяху знает, где находятся израильские заложники

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в интервью американскому телеканалу NBC заявил, что власти Израиля «очень хорошо» знают, где находятся заложники, но не будет «конкретизировать».

По словам премьера, он готов говорить об обменной сделке, когда она будет достигнута, передает Vesty.co.il.

В то же время источник в администрации США подтвердил в воскресенье, 12 ноября, телеканалу NBC, что в настоящее время обсуждается сделка, в рамках которой предполагается освобождение 80 похищенных детей и женщин. В свою очередь, Израиль выпустит палестинских женщин и несовершеннолетних, отбывающих наказание в тюрьмах.

Кроме того, по словам источника, в США рассматривают и другие варианты. Однако неизвестно, будет ли сделка достигнута.