В Белом доме раскрыли тему переговоров Байдена с Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден намерен восстановить военные связи с Китаем. Этот вопрос станет ключевым во время его переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Reuters.

«Президент решительно настроен на восстановление межвоенных связей, поскольку считает, что это в интересах национальной безопасности США. Нам нужны эти линии связи, чтобы не было ошибок, просчетов или недоразумений», – отметил Салливан.

Советник Белого дома пояснил: восстановление военных связей может происходить на всех уровнях – от высшего руководства до тактически-оперативного, а также «на воде и в воздухе в Индо-Тихоокеанском регионе».

«Китайцы практически разорвали эти коммуникационные связи. Президент Байден хотел бы их восстановить. Это главный вопрос повестки дня», – подчеркнул Салливан.

Ранее сообщалось, что 15 ноября в кулуарах саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско президент США Джо Байден встретится лицом к лицу с лидером Китая Си Цзиньпином. Это будет первая личная встреча политиков в 2023 году.